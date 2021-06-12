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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 21:04

4 شهداء فلسطينيين ومقتل مستوطن خلال 79 مواجهة بالضفة بأسبوع

4 شهداء فلسطينيين ومقتل مستوطن خلال 79 مواجهة بالضفة بأسبوع
ففي يوم أمس الجمعة، أحصيت 10 نقاط مواجهة، ارتقى خلالها الفتى الشهيد محمد حمايل (15 عاما)، برصاص الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأصيبت مجندة إسرائيلية في باب حطة بالقدس المحتلة.

كما اندلعت مواجهات في كل من الشيخ جراح وباب العامود وباب حطة في القدس المحتلة، وفي باب الزاوية في البلدة القديمة بالخليل، وجبل صبيح ببلدة بيتا وبيت دجن بنابلس، وفي بلدة نعلين برام الله، وكفر قدوم والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، ومنطقة الراس بسلفيت.

ويوم الخميس أحصيت 12 نقطة مواجهة، واستشهد خلالها ثلاثة شبان في اشتباك مسلح بمدينة جنين، وهم المجاهد من سرايا القدس جميل محمود العموري من مخيم جنين، وعنصرا الأجهزة الأمنية أدهم ياسر توفيق عليوي من زواتا، وتيسير محمود عثمان عيسة من صانور، فيما أصيب مستوطنين بالحجارة في راس كركر، وشهد حاجز الجلمة بجنين عملية إطلاق نار، وألقيت زجاجات حارقة في الطور في القدس.

واندلعت مواجهات في باب العامود والطور وشارع صلاح الدين بالقدس، ومخيم العروب ومستوطنة بيت حجاي في الخليل، وراس كركر وبيت لقيا في رام الله، وحاجز الجلمة وشارع الناصرة في جنين، ودير استيا في سلفيت، وبيت في نابلس، والرملة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

ويوم الأربعاء رصدت 13 نقاط مواجهة، وألقيت زجاجات حارقة على حاجز إيال في قلقيلية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود والطور في مدينة القدس، وبيت أمر بالخليل، ومخيم الأمعري والطيرة وسنجل برام الله، ودير استيا بسلفيت وبيتا وحاجز زعترة والمنطقة الشرقية في مدينة بنابلس.

ويوم الثلاثاء أحصيت 11 نقاط مواجهة، وأصيب خلالها 3 جنود ومستوطنين في الطور بالقدس ومجندة إسرائيلية في المغير برام الله، وشهد إطلاق نار على حاجز الجلمة بجنين، وأطلق خلالها زجاجات حارقة وكواع ناسفة في أبو ديس بالقدس ومستوطنة كريات نتافيم بسلفيت.

واندلعت مواجهات أخرى في سلوان والطور وأبو ديس وحزما في القدس المحتلة وضواحيها، والمغير وراس كركر برما لله، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ومستوطنة أفني حيفتس بطولكرم، وبيتا في نابلس.

ويوم الاثنين، رصدت 9 نقاط مواجهة، اندلعت في كل من باب العامود والطور وحزما في القدس وضواحيها، وعابود برام الله، ومستوطنة معاليه عاموس والخضر ببيت لحم، وجبل صبيح ببيتا في نابلس، وعزون في قلقيلية.

وشهد الأحد الماضي، 13 نقطة مواجهة، وأعلن خلالها عن مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عكا الشهر الماضي، فيما أصيب مستوطنيْن بالحجارة في حوارة بنابلس، وألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في الطور بالقدس ومستوطنة بات عين في الخليل.

واندلعت مواجهات أخرى في شارع صلاح الدين بمدينة القدس، ومخيمي الفوار والعروب وحلول وبيت كاحل في الخليل، والنبي صالح في را م الله، ومستوطنة إيتمار واللبن الشرقية وبيتا في نابلس.

ويوم السبت الماضي، اندلعت مواجهات في 11 نقطة، أصيب خلالها 3 مواطنين أحدهم بالرصاص المطاطي، فيما ألقيت أكواع ناسفة في الطور وزجاجات حارقة في المالحة بالقدس المحتلة، ومستوطنة عوز تسيون في رام الله، ومخيم العروب الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح وسلوان والطور والمالحة في القدس، ومخيم العروب ومدينة الخليل، وبيتا وحاجز زعترة وحوارة في نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية.
مصدر : وكالات
رقم : 937759
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