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الأحد 13 حزيران 2021 ساعة 08:10

عراقجي: تعقيد بمفاوضات فيينا

عراقجي: تعقيد بمفاوضات فيينا
ونفى عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني وجود أي علاقة بين مفاوضات فيينا والانتخابات الإيرانية، قائلاً إنّ "معيارنا هو التحرك في اتجاه تحقيق مطالب الجمهورية الإسلامية".

وأضاف "الاطراف الاخرى تقف في نقطة عليهم اتخاذ قرارهم فيها لان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت قرارها الصعب سابقا عندما بقيت في الاتفاق النووي بعد انسحاب ترمب منه و الان حان دور الاطراف الاخرى واذا كانوا يريدون للاتفاق ان يبقى عليهم ان يبدوا المرونة اللازمة".

وبين كبير المفاوضين الإيرانيين "كذلك  القضايا المتعلقة بايران في ظل التقدم السريع العلمي كيف سيتم ترتيب كل ذلك وفق جدول زمني و بالتأكيد امريكا هي من يجب ان تقوم اولا بجميع تعهداتها".

وتابع "نواجه وضعاً معقداً بسبب وجود بعض القضايا القانونية و السياسية  و التقنية المتعلقة بعودة امريكا الى الاتفاق النووي و ايضا بعض القضايا المتعلقة بالتحقق من رفع امريكا للعقوبات من قبل ايران التي تحتاج الى تخطيط و تحديد معايير".
مصدر : وكالات
رقم : 937810
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