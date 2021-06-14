وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني انضمام هذه المدمرة الإيرانية إلى اسطول القوة البحرية للجيش الإيراني وذلك عبر مؤتمر بثه التلفزيون الإيراني بحضور قادة عسكريين.



وكانت أول مدمرة إيرانية الصنع هي المدمرة "جماران" التي انضمت إلى القوة البحرية الإيرانية عام 2011، ثم تلتها المدمرة "دماوند" عام 2014، والمدمرة" سهند" عام 2018.



وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن المدمرة "دنا" مصنعة محلياً بامتياز، وهي "تختلف عن المدمرات الأخرى من جيلها في مجال الأداء والإمكانيات والمعدات".



قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي كان صرّح بدوره أن "السفينة تضيف طاقة جديدة لمواجهة التهديدات المتعلقة بالألغام في البحر والساحل".



وأضاف أنها "قادرة على قطع المسافة حول الكرة الأرضية 3 مرات من خلال التزود بالوقود مرة واحدة، مما يجعلها قادرة على البقاء في المحيطات فترة طويلة".