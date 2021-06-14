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الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 08:28

ستولتنبرغ: الناتو يحتاج لوضع سياسة أقوى تجاه الصين

ستولتنبرغ: الناتو يحتاج لوضع سياسة أقوى تجاه الصين
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية، إن "الصين تملك ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم وأكبر بحرية وتستثمر بشكل هائل في المعدات العسكرية الحديثة، وهذا يؤثر على أمننا".

وأضاف: "الصين لا تشاركنا قيمنا، نرى ذلك في طريقة قمعها للاحتجاجات الديمقراطية في هونغ كونغ واضطهادها أقليات مثل الأويغور في غرب الصين، وكذلك في استخدامها التكنولوجيا الحديثة لمراقبة سكانها بطريقة غير مسبوقة".

وتابع: "كل هذا يجعل من المهم لدول حلف شمال الأطلسي تطوير سياسة وأيضا تعزيز سياستنا عندما يتعلق الأمر بالصين".
مصدر : وكالات
رقم : 937958
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