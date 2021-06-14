المرجع الديني آية الله سبحاني يدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات

وجاء في بيان اصدره آية الله سبحاني الاحد:



بسم الله الرحمن الرحیم، "واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرّقوا"، وحدة الكلمة نعمة الهية لها بركاتها. الباري المنّان امر الجميع للاعتصام بحبله المتين.



واضاف: لنشارك جميعا في الانتخابات استلهاما من هذه الآية المباركة من اجل صون مصالح البلاد وترسيخ اركان الجمهورية الاسلامية وان ندلي بصوتنا للفرد المؤمن والمتدين والمدبّر؛ المشاكل القائمة ستحل ان شاء الله بفضله وفي ظل وحدة الكلمة.



يذكر ان الانتخابات الرئاسية الـ 13 ستقام في البلاد يوم الجمعة القادمة 18 حزيران/يونيو وبالتزامن معها ايضا تقام انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.