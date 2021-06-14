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الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 11:39

صنعاء: نجاح الوساطة العُمانية مرهون بجدية دول العدوان

صنعاء: نجاح الوساطة العُمانية مرهون بجدية دول العدوان
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، في تغريدة له على "تويتر"، إن "ما تقوم به مشكورة السلطنة من مساعي سلام متوقف على موافقة دول العدوان وجديتهم للخروج باتفاق قابل للتنفيذ واضح يعوض ضرر الشعب ويصونه مع من يملك قراره حربا وسلما ولايكون صوريا كماهو حال اتفاق الرياض".

وأضاف الحوثي: "وبالنسبة لماأعلنته إحدى الدول الشقيقة عن استعدادهالدعم اي حوار في المنطقة فمطروح للدراسة".

وكان وفد المكتب السلطاني العماني، غادر العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أسبوع من المشاورات مع قادة أنصارالله من أجل حل الأزمة اليمنية بما فيها الملف الإنساني، دون إعلان نتائج ما تم التوصل إليه.
رقم : 937994
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