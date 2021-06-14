سامح شكري في قطر لنقل رسالة من السيسي للأمير تميم

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قد كشف في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن "شكري" سيشارك على هامش زيارته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.



وقال حافظ إن ذلك يأتي "لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي".



كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، التي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.



بالإضافة إلى ذلك يشارك "شكري" في الاجتماع الأول للجنة فلسطين، ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزير الخارجية المصري جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".



ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً غير عادي في قطر، الثلاثاء، لبحث تطورات قضية سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.



وكان شكري قال إن تطوراً مرتقباً، الأسبوع المقبل، سيسهم في نمو العلاقات مع دولة قطر، لافتاً إلى أن بلاده تسعى إلى إزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات مع الدوحة على مدى سنين المقاطعة.