الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 12:26

قاووق: التكامل بين المقاومة في لبنان وفلسطين كابوس للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘

قاووق: التكامل بين المقاومة في لبنان وفلسطين كابوس للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
بداية الجولة، كانت عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، حيث استمعوا لشرح عن كيفية خروج الإسرائيليين من لبنان عام 2000 من هذه البوابة، التي تفصل كفركلا عن قرية المطلة في فلسطين المحتلة، وكيف تحولت بعد ذلك التاريخ محجا للناس، ورمزا لمقاومتهم. ثم توجهوا إلى حديقة إيران في بلدة مارون الراس، حيث أقيم في قاعة الإمام الخميني احتفال في ذكرى التحرير وانتصار المقاومة في فلسطين، حضره إلى جانب الوفد، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات.

الاحتفال الذي قدمه مسؤول العلاقات العامة في الحزب في المنطقة الأولى خليل حسين، افتتح بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تحدث الشيخ قاووق، فأكد أن "الكيان الإسرائيلي اليوم بات مطوقا بالصواريخ التي تطال كل مدنه ومستوطناته، وبات يتحسس لأول مرة منذ العام 1948 بالخطر الوجودي، ويقر بأن لا مكان آمنا لا في مستوطنة ولا مدينة على امتداد الكيان الإسرائيلي، وهذا ما كان إلا بمعادلة المقاومة التي غيرت حسابات المنطقة، والتي لولاها لكانت المنطقة قد سقطت في العصر الإسرائيلي، وفي معادلة التطبيع واتفاقات وقرارات دونالد ترامب ومايك بومبيو وديفيد شينكر وغيرهم".

وشدد على أن الذخر الاستراتيجي الذي لا يقدر بثمن في الأمة، هو التعاون والتكامل بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، والذي شكل كابوسا حقيقيا وجوديا للكيان الإسرائيلي، ويشكل الضمانة للكرامة العربية، وبات يشعر معه العدو الإسرائيلي أنه محاصر في كل معركة، وأنه لا يزال في قعر الهزيمة"، مشيرا إلى أن "المعادلات والحسابات قد تبدلت، وبتنا في زمن نشعر فيه أن القدس أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى.

ولفت إلى أن الأمة قد شهدت بأن القدس ليست لوحدها، ويحامي عنها أبطال غزة والقدس ورام الله والخليل وجميع الشرفاء والأحرار على امتداد العالم، حيث شعر العدو الإسرائيلي لأول مرة أنه محاصر بأمواج التأييد العربي والإسلامي والعالمي لفلسطين والقدس.

وختم: لقد أثبتت القدس أنها عصية على الاحتلال، وهي التي وحدت الأمة من مشرقها إلى مغربها، وأثبتت أن العدو الوحيد والحقيقي للأمة هو العدو الإسرائيلي وليست إيران، وأكدت أن إيران هي العمق الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية، وهي الداعم الأول لفلسطين والقدس والأقصى والمقاومة في غزة بقيادة الإمام القائد السيد علي الخامنئي.
تخلل الاحتفال كلمة ترحيبية للشيخ حسن عياد، وكلمات لمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، والأمين العام للتيار الشعبي التونسي زهير حمدي، أكدوا فيها أن المقاومة هي الوسيلة الأوحد للدفاع عن الأرض، وتحريرها من رجس الصهاينة.
مصدر : وكالات
رقم : 938005
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
14 حزيران 2021
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
14 حزيران 2021
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
12 حزيران 2021
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
12 حزيران 2021
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
12 حزيران 2021
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
12 حزيران 2021
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
12 حزيران 2021
معربوني لإسلام تايمز: اهتمام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميون اليمنية يخفي وراءه اهتماماً صهيونياً
11 حزيران 2021
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
11 حزيران 2021
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
11 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن