قاووق: التكامل بين المقاومة في لبنان وفلسطين كابوس للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘

بداية الجولة، كانت عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، حيث استمعوا لشرح عن كيفية خروج الإسرائيليين من لبنان عام 2000 من هذه البوابة، التي تفصل كفركلا عن قرية المطلة في فلسطين المحتلة، وكيف تحولت بعد ذلك التاريخ محجا للناس، ورمزا لمقاومتهم. ثم توجهوا إلى حديقة إيران في بلدة مارون الراس، حيث أقيم في قاعة الإمام الخميني احتفال في ذكرى التحرير وانتصار المقاومة في فلسطين، حضره إلى جانب الوفد، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات.



الاحتفال الذي قدمه مسؤول العلاقات العامة في الحزب في المنطقة الأولى خليل حسين، افتتح بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تحدث الشيخ قاووق، فأكد أن "الكيان الإسرائيلي اليوم بات مطوقا بالصواريخ التي تطال كل مدنه ومستوطناته، وبات يتحسس لأول مرة منذ العام 1948 بالخطر الوجودي، ويقر بأن لا مكان آمنا لا في مستوطنة ولا مدينة على امتداد الكيان الإسرائيلي، وهذا ما كان إلا بمعادلة المقاومة التي غيرت حسابات المنطقة، والتي لولاها لكانت المنطقة قد سقطت في العصر الإسرائيلي، وفي معادلة التطبيع واتفاقات وقرارات دونالد ترامب ومايك بومبيو وديفيد شينكر وغيرهم".



وشدد على أن الذخر الاستراتيجي الذي لا يقدر بثمن في الأمة، هو التعاون والتكامل بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، والذي شكل كابوسا حقيقيا وجوديا للكيان الإسرائيلي، ويشكل الضمانة للكرامة العربية، وبات يشعر معه العدو الإسرائيلي أنه محاصر في كل معركة، وأنه لا يزال في قعر الهزيمة"، مشيرا إلى أن "المعادلات والحسابات قد تبدلت، وبتنا في زمن نشعر فيه أن القدس أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى.



ولفت إلى أن الأمة قد شهدت بأن القدس ليست لوحدها، ويحامي عنها أبطال غزة والقدس ورام الله والخليل وجميع الشرفاء والأحرار على امتداد العالم، حيث شعر العدو الإسرائيلي لأول مرة أنه محاصر بأمواج التأييد العربي والإسلامي والعالمي لفلسطين والقدس.



وختم: لقد أثبتت القدس أنها عصية على الاحتلال، وهي التي وحدت الأمة من مشرقها إلى مغربها، وأثبتت أن العدو الوحيد والحقيقي للأمة هو العدو الإسرائيلي وليست إيران، وأكدت أن إيران هي العمق الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية، وهي الداعم الأول لفلسطين والقدس والأقصى والمقاومة في غزة بقيادة الإمام القائد السيد علي الخامنئي.

تخلل الاحتفال كلمة ترحيبية للشيخ حسن عياد، وكلمات لمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، والأمين العام للتيار الشعبي التونسي زهير حمدي، أكدوا فيها أن المقاومة هي الوسيلة الأوحد للدفاع عن الأرض، وتحريرها من رجس الصهاينة.