الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 12:26

محافظ صعدة يطلع الأمم المتحدة على حجم الدمار في المدينة

محافظ صعدة يطلع الأمم المتحدة على حجم الدمار في المدينة
وخلال الزيارة أوضح المحافظ عوض، أن العدوان السعودي استهدف المرافق المدنية الحكومية والصحية والخدمية بالمحافظة، ما ضاعف من معاناة المواطنين على مختلف الأصعدة.

كما اطلع عوض وطاووس وجرسلي على الأضرار التي لحقت بمدينة صعدة القديمة جراء استهدافها من قبل طيران العدوان.

وأكد المحافظ عوض أهمية تضافر الجهود لتوفير مشاريع الصرف الصحي لمحافظة صعدة كأولوية، واستكمال ترميم المدارس المتضررة وبناء المدراس المدمرة كلياً وتأثيثها من قبل الجهات المانحة.

إلى ذلك التقى محافظ صعدة وأمين عام الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة أهالي مدينة صعدة القديمة واستمعوا إلى شرح عن معاناتهم في ظل استمرار العدوان.

وطالب أبناء مدينة صعدة بتوفير الاحتياجات اللازمة وعلى رأسها تنفيذ مشروع الصرف الصحي للمدينة.
رقم : 938006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
14 حزيران 2021
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
14 حزيران 2021
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
12 حزيران 2021
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
12 حزيران 2021
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
12 حزيران 2021
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
12 حزيران 2021
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
12 حزيران 2021
معربوني لإسلام تايمز: اهتمام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميون اليمنية يخفي وراءه اهتماماً صهيونياً
11 حزيران 2021
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
11 حزيران 2021
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
11 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن