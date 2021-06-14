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الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 13:14

الدفاع العراقية: الحشد هو السند والظهير المخلص للجيش

الدفاع العراقية: الحشد هو السند والظهير المخلص للجيش
قال عناد في بيان، نستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه الأيام المليئة بالصبر والجهاد والبطولة تلك الوقفة المشرفة للمرجعية الرشيدة، بإطلاقها فتوى الجهاد الكفائي لدرء الخطر عن أمن وسيادة عراقنا الحبيب، بعد ان اجتاحت عصابات داعش الإرهابية مدينة الموصل الحبيبة لتعث فيها فسادًا ورعبًا واجرامًا.

وبيّن أنه كانت تلبية النداء هي صرخة مدوية بوجه الإرهاب وجهادًا منقطع النظير لحفظ الأرض والعرض والدين، فجاء تأسيس الحشد الشعبي البطل ليكون السند القوي والظهير المخلص لجيشنا العراقي الباسل ولكافة قواتنا الأمنية، وليرسموا سوية أجمل صور النصر والسلام في معارض بطولاتهم التي أقاموها على سواتر معارك العزة والشرف وليخطوا بدمائهم الزكية دماء الجيش والحشد وباقي القوات الأمنية سفرًا خالدًا يفخر به أبناء العراق وكل أنصار الحرية والسلام.

وأضاف وزير الدفاع مخاطبًا الشعب أيها العراقيون الأحبة تمر علينا اليوم الذكرى السابعة لإطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي البطل، ولا يسعنا بهاتين المناسبتين إلا أن نبارك لإخواننا وأبناءنا من تشكيلات الحشد وقطعاته البطلة ذكرى عيد تأسيسهم الأغر.

واختتم بالقول إنه مع أبناء شعبنا الغيارى وبكل إجلال وإكبار الشهداء الأبرار، داعين الله جل في علاه ان يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم مع الشهداء والصديقين في جنان خلده الفسيحة، وأن يمنّ على الجرحى الميامين بالشفاء العاجل وأن يبعد عن عراقنا الحبيب وسائر الشعوب والبلدان شر كل وباء وبلاء وإرهاب إنه على كل شيء قدير.
مصدر : وكالات
رقم : 938010
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