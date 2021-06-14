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الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 13:15

قبيل "مسيرة الأعلام": مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستنفر بالقدس

قبيل "مسيرة الأعلام": مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستنفر بالقدس
ويأتي ذلك، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين في ساعات الصباح ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد ومنعهم من التنقل بحرية في ساحات الحرم.

وقام المستوطنون بتنفيذ جولاتهم استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة قبل أن يغادروا ساحات الأقصى من باب السلسلة.

وتأتي هذه الاقتحامات بدعوات من "جماعات الهيكل"، والتي تضع كل ثقلها لفرض الاقتحامات بشكل أوسع والمضي في خطة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

إلى ذلك، شدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على أن الدفاع عن الأقصى هو دفاع عن العقيدة.

وأكد الشيخ عكرمة صبري على أن مخططات الاحتلال التي يقودها ويسعى من خلالها لتهويد المدينة بكل طاقاته وفي كافة المجالات هي مخططات فاشلة، موجها بالشكر والتقدير لكل العائلات تحرص على الرباط بشكل كامل بكل أفرادها لتعزيز صمود المرابطين في الأقصى.

وأشار صبري خلال ندوة إلكترونية، مساء الأحد، إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى متشعبة ما بين الاقتحامات والحفريات والإبعادات.

وقال "الاقتحام يكون من خلال حراسة مشددة وهذا يدل على أن الأقصى ليس لهم، بل يكثفون الاقتحامات لتحقيق مكاسب لهم، فيما يحاول إبعاد المقدسيين بهدف تفريغ الأقصى"، واصفا ذلك بـ"السياسة الباطلة غير القانونية وغير الإنسانية وغير الحضارية، بل تتعارض مع القوانين الدولية".

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، فيما تنتشر قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وفي طرقاته خاصة على طول مسار الاقتحامات.

وتأتي الاقتحامات في ظل استعدادات الاحتلال والجماعات الاستيطانية لإقامة "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة وفي ساحة باب العامود.

ودعا مقدسيون ونشطاء وشخصيات، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، في ظل دعوات من الجمعيات الاستيطانية لاقتحام واسع للأقصى بالتزامن ما تسمى "مسيرة الأعلام".

وكانت مسيرة الأعلام قد جرى وقفها في ذكرى احتلال شرق القدس المحتلة الشهر الماضي، في الـ28 من رمضان بعد إطلاق المقاومة للصواريخ نحو القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 938011
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