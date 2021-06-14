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الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 13:41

لقاء تضامني مع المقدسيين والفلسطينيين في عكار شمال لبنان

لقاء تضامني مع المقدسيين والفلسطينيين في عكار شمال لبنان
بداية تحدث عضو مجلس عكار في المؤتمر الشعبي اللبناني خيرات خميس مرحبا بالمشاركين الذين استمعوا إلى كلمة مسجلة من القدس للمطران عطالله حنا، أكد في خلالها صمود المقدسيين وتلاحمهم في مقاومة الكيان الصهيوني المحتل وعنصريته وجرائمه.

وشدد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل الأساس لصناعة الانتصار، مشيرا الى ان لقاء روحيا مقدسيا قائم بشكل متواصل للتشاور وللتوجيه وللحض على المقاومة من أجل مواجهة التهويد والحفاظ على شخصية القدس والمقدسات.
ثم تحدث كل من مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر اسعد السحمراني و أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في الشمال أبو جهاد فياض .

وختاما، أكد المجتمعون أن وادي خالد ملتزمة دوما المواقف الوطنية والعربية، وأولها قضية فلسطين ومقاومة الاحتلال، وهي حريصة على أشقاء لبنان العرب و خصوصا الشقيقة الجارة سوريا العربية.

وحيوا المقدسيين وعموم الفلسطينيين في الضفة وغزة وكل فلسطين، لما سطروه من بطولات حققت الانتصار وزرعت الرعب والقلق في صفوف الغاصبين الصهاينة"، ودعوا إلى "مقاومة التطبيع وتشديد الحصار على العدو وشركائه مع الرفض لكل دعوة إلى وفود سياسية أو دبلوماسية، للقاء مع العدو بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما طالبوا الأشقاء العرب بأن يراجعوا مواقفهم ليكونوا حاضنة للمقاومة بمختلف أشكالها مدنية أو عسكرية، فهذا هو السبيل الوحيد لتحرير كامل فلسطين وفي قلبها القدس، وأكدوا أهمية الموقف الشعبي العربي الرافض للتطبيع والداعم لخيار المقاومة، التزاما بالقاعدة الذهبية التي أطلقها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
مصدر : وكالات
رقم : 938016
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