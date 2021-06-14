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الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 21:23

بري: استمرار حالة التردي سيؤدي إلى خراب كبير لا تحمد عقباه

بري: استمرار حالة التردي سيؤدي إلى خراب كبير لا تحمد عقباه
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني ​نبيه بري​ أن "استمرار حال التردي سيؤدي إلى خراب كبير لا تحمد عقباه"، مشيرا الى أن "وحدتنا الداخلية في ​حرب تموز​ ساهمت في مواجهة العدوان بقوة وبسالة".

ورأى في حديث تلفزيوني، الى أن "ما حققته ​المقاومة الفلسطينية​ بارقة أمل للأمة وعنوان وحدة والأمة تعيش مرحلة عزة ونخوة بعد ملحمة فلسطين الأخيرة برغم بعض الأوجاع في بلدان عدة"، مشددا على أن "من أهم إنجازات ما حصل، هو هذه الوحدة الشعبية الفلسطينية الشاملة داخل فلسطين وخارجها".

واعتبر بري أن "النصر كان نتيجة التلاحم الجماهيري الفلسطيني في الضفة وغزة وفلسطين الـ48، وأنّ فلسطينيي 48 أثبتوا صلابة ووعياً تاريخياً ونجحوا في تجميد الاحتلال بإضرابهم غير المسبوق​​​​​​​"، لافتا الى أن "التكامل والتنسيق بين مختلف ​الفصائل الفلسطينية​ هو عنوان وحدة للعرب بوجه خيارات الفتن​​​​​​​".
رقم : 938066
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