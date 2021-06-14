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الاثنين 14 حزيران 2021 ساعة 21:24

مطالبات حقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في سجن الوثبة الإماراتي

مطالبات حقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في سجن الوثبة الإماراتي
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن سجن الوثبة تغيب فيه الرعاية الصحية ويتم تعريض حياة المعتقلين للخطر نتيجة الإهمال والتقصير في مراقبتهم صحيًا.

وأبرز المركز الحقوقي واقع اكتظاظ الزنازين في سجن الوثبة مما يسبب انتشار الأمراض، هذه الانتهاكات تمرّ يوميًا دون محاسبةٍ أو مساءلة.

ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السلميون أعمالا انتقامية قاسية بسبب نشاطهم، وغالبا ما يتعرضون للاحتجاز التعسفي.

كما يُمارس التعذيب بشكل منهجي للحصول على اعترافات تُستخدم فيما بعد كأدلة وحيدة في المحاكمات التي تنتهي معظم الأحيان بإصدار أحكام سجنية قاسية.

وقبل أيام أعلن الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ملف انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان سيتصدر مباحثاتها مع الاتحاد الأسبوع المقبل.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيرز قضايا الانتهاكات في الإمارات خلال الجولة المقبلة من حوار حقوق الإنسان مع الإمارات المقرر عقده في 9 حزيران/يونيو الجاري.

يشار إلى أن سجن الوثبة سيء السمعة في أبوظبي تحول إلى مسلخ يستخدمه النظام الإماراتي في قتل معتقلي الرأي والمعارضين ببطء وتدريجيا.
مصدر : وكالات
رقم : 938067
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