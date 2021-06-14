كيان الاحتلال يصادق رسميا على اقامة مسيرة الاعلام

جاء ذلك بعد انتهاء جلسة تقييم أمني، حيث تمت مواقة شرطة و جيش الاحتلال، والشاباك و ما يسمى بـ "مجلس الامن القومي الاسرائيلي".



و قرر الاحتلال اقامة مسيرة الاعلام يوم غد الثلاثاء، ووصولها لباب العامود ومحيط المسجد الاقصى.



من جهته امر رئيس الاركان وحدات الجيش للاستعداد لاحتمالية تجدد القتال يوم الغد.



وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية دعت أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال للرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات الاحتلال وتدنيسه لساحاته ومحاولاته فرض أمر واقع على شعبنا ولمجابهة مسيرة الأعلام.



كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والخارج للمشاركة الحاشدة والفاعلة في مسيرات الغضب غدا للتعبير عن رفضنا لهذا الاستفزاز والعدوان المتواصل على القدس والأقصى.