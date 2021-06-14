وقال رسول في بيان ، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تنفيذ عدد من الواجبات الناجحة التي استهدفت مقرات وبقايا عناصر داعـش في مناطق مختلفة من البلاد، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على (10) عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".



وأضاف، أن "شجعان الجهاز باشروا بسلسلة من الواجبات بدأها في مُحافظتي كركوك وصلاح الدين، حيث تم إلقاء القبض على عُنصرين من العصابات التكفيرية"، مشيرا الى أن "قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت واجبا نوعيا في صحراء الرطبة غربي مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على (3) عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".



وتابع أن "أبطالنا انطلقوا بعدها على ضوء الاعترافات المستخلصة من العناصر الإرهابية الملقى القبض عليهم، نحو عدد من الأهداف في العاصمة بغداد ومُحافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على (5) إرهابيين".



وأكد رسول أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يعمل بمهنية عالية لضرب بقايا الإرهاب في كُل مكان بقوة"، موضحا أن "واجباته لن تتوقف حتى القضاء التام على آخر عنصر من عصابات داعش".