حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية

ووصف مالك شريعتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ما تناقلته وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإيرانية بشأن انسحاب المرشح علي رضا زاكاني من سباق الانتخابات لصالح أي مرشح بأنها "أخبار كاذبة".



وكانت العديد من المواقع الإخبارية تناقلت في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين، معلومات عن إعلان المرشح زاكاني انسحابه من سباق الانتخابات لصالح السيد ابراهيم رئيسي، جاء ذلك خلال كلمة له أمام حشد من مؤيديه بمدينة أصفهان وسط إيران.



وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة المقبل فيما يحلق لـ نحو 59 مليون شخص المشاركة بهذه الانتخابات بدورة الثالثة عشر وفق لما ذكرته وزارة الداخلية، فيما يوجد قرابة مليون ونصف إيراني بالخارج يحق لهم المشاركة بالانتخابات.