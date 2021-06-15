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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 09:00

جيش الاحتلال يكثف نشر القبة الحديدية تحسبا لصواريخ غزة

جيش الاحتلال يكثف نشر القبة الحديدية تحسبا لصواريخ غزة
وقالت مصادر صحفية عبرية إن الجيش "كثف من نشر البطاريات اليوم خوفا من إطلاق صواريخ حماس"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، اعتبرت حركة "حماس" في تصريح صحفي، للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن "مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

ودعت الحركة المقدسيين وفلسطينيي الداخل في الاراضي المحتلة إلى "الاستنفار وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات".

وفي سياق متصل، أعلن ما يسمى وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" الجديد، عومر بارليف مصادقته النهائية على تنظيم المسيرة بعد "تقييم للوضع" أجراه مع قادة الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة).

ورفضت شرطة الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيم "مسيرة الأعلام" الخميس الماضي، لكن تحت ضغط رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تمت الموافقة على تنظيمها الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.

ووجه نشطاء فلسطينيون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتشاد في باب العامود بالتزامن مع المسيرة الاستفزازية.

وكان مسؤولون وأحزاب فلسطينية حذروا من تبعات السماح بهذه المسيرة محملين حكومة الإحتلال مسؤولية تداعياتها.
مصدر : وكالات
رقم : 938130
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