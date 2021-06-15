الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 12:53

الداخلية الإيرانية: مستعدون لاجراء الانتخابات

الداخلية الإيرانية: مستعدون لاجراء الانتخابات
وقال اسماعيل موسوي، تحاول لجنة الانتخابات اعلان النتائج للمواطنين الإيرانيين في أسرع وقت ممكن من خلال استخدام التقنيات الحديثة في جمع وفرز الأصوات.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ في صباح يوم جمعة بإيعاز من وزير الداخلية ، وقال: ثم ستبدأ عملية الانتخاب في جميع مراكز الاقتراع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

كما أشار موسوي إلى أنه ستجرى الانتخابات الرئاسية والمجالس الإسلامية للمدن والقرى في جميع محافظات البلاد، وستجري الانتخابات النصفية لمجلس الشورى الإسلامي في 6 محافظات وانتخابات مجلس الخبراء في 4 محافظات.

وأضاف: ان التحقق من صحة معلومات المقترع ستتم إلكترونيا وعمليات الاقتراع ستكون وفق البروتوكولات الصحية بسبب انتشار كورونا.

وبشأن فرز الأصوات، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، ستفتح الصناديق في مراكز الاقتراع وتعد الأصوات ومن ثم ترسل إلى لجنة الانتخابات عبر جهاز التحقق من المعلومات.

وأضاف موسوي: في الانتخابات الرئاسية سترسل المعلومات في نفس الوقت لمجلس صيانة الدستور، وسيتم التنسيق بين مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية وستعلن النتيجة للشعب الإيراني.
مصدر : وكالات
رقم : 938151
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
15 حزيران 2021
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
15 حزيران 2021
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
15 حزيران 2021
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
15 حزيران 2021
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
14 حزيران 2021
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
14 حزيران 2021
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
14 حزيران 2021
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
12 حزيران 2021
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
12 حزيران 2021
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
12 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود