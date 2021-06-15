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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 14:04

الصحة الايرانية: 134 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 134 وفاة جديدة بكورونا
وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاحد 15 حزيران/يونيو)، عن تسجيل عشرة آلاف و216 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و46 الفا و486 شخصا.

وأضافت أن 1260 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و394 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و683 ألفا و210 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 21 مليونا و817 الفا و747 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 4 ملايين و 352 الفا و961 أشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 869 الفا و 983 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 5 ملایین و232 الفا و744 جرعة.
رقم : 938160
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