البطش يحمل حكومة بينت مسؤولية تداعيات ‘‘مسيرة الكراهية‘‘

وأضاف البطش: "إن هذه المسيرة الاستفزازية تعد دعاية سياسية رخيصة في سياق الصراع بين اليمين الذي يقوده نتنياهو ولاهفا واليمين الأكثر تطرفا الذي يقوده اليمين الإرهابي المتطرف، على حساب دماء الأبرياء وحقوق المسلمين والمسيحين الفلسطينيين بالقدس والأراضي الفلسطينية".



وحمل البطش، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات مسيرة الكراهية، داعيًا الأمة العربية والإسلامية وكل من بذل جهدا لوقف جولة القتال السابقة للتحرك العاجل لمنع الاحتلال من العدوان ووقف ارهابه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.