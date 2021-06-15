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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 14:27

بايدن يلتقي بأبرز مسؤولي الاتحاد الأوروبي

بايدن يلتقي بأبرز مسؤولي الاتحاد الأوروبي
وستستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، بايدن في بروكسل، لبدء التعامل مع جدول أعمال حافل لمحادثاتهم.

ومن المتوقع أن يستعرض جزء كبير من الاجتماع إعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي بعد سنوات متوترة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحتى الآن كانت القضايا التجارية سبباً في توتر كبير بين الشريكين. ولكن وفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبى فإن اليوم الثلاثاء قد يشهد انفراجة.

ومنذ 16 عاماً، دخل الحلفاء في نزاعات حول الرسوم الجمركية المتبادلة على جبهات مختلفة. ومع ذلك، قال المسؤول بالاتحاد الأوروبي إن أحد الخلافات التجارية يمكن أن تتم تنحيته بشكل شبه دائم.

وقال المسؤول إنه «من المرجح إلى حد ما» أن يوقع الجانبان على اتفاق متعدد السنوات لإلغاء جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بنزاع الطيران بينهما.

ويمكن أن يكون الجزء المحوري الآخر من مناقشتهم هو كيفية التعاون بشكل أفضل فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل تعليق براءات اختراع لقاح «كوفيد-19»، ولكن الاتحاد الأوروبي أكثر تردداً، متسائلاً عما إذا كانت هذه هي أفضل طريقة لمعالجة نقص اللقاحات على المدى القصير.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي قبل المحادثات «أعتقد أنه من المهم جداً أن يعرف العالم ما حدث بالضبط».

كما يمكن للجانبين أن يؤكدا معاً تأييدهما لتجديد التحقيق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية في أصول فيروس كورونا وسط ادعاءات غير مثبتة بأنه نابع من مركز في ووهان الصينية.

وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن يظهر النفوذ العالمي للصين، الذي كان بالفعل موضوعاً رئيسياً خلال قمتَي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في الأيام القلائل الماضية، خلال مناقشاتهما، وفقاً للمسؤول.
مصدر : وكالات
رقم : 938170
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