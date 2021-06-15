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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 14:32

بكين ترفض اتهامات جديدة بشأن تسرب فيروس كورونا

بكين ترفض اتهامات جديدة بشأن تسرب فيروس كورونا
في مقابلة نشرتها الصحيفة الاميركية نفت شي جميع المعلومات التي نشرتها الصحافة الاميركية بشان إدخال ثلاثة باحثين في معهد ووهان إلى المستشفى عام الفين وتسعة عشر، بعدما ظهرت عليهم أعراض مشابهة لتلك التي يتسبب بها الوباء وأيضاً لتلك التي تنجم عن عدوى موسمية.

وأكدت الصحيفة أن معهد ووهان قام بأبحاث يطلق عليها "اكتساب وظيفي" لزيادة ضراوة المرض أو قابليته للانتقال من أجل فهمه بشكل أفضل.

وأشارت الصحيفة إلى مقال نُشر عام الفين وسبعة عشر من جانب مجموعة من علماء في مختبر ووهان بينهم الدكتورة شي، يقدّمون فيه نتائج أبحاث اوجدوا خلالها نسخاً جديدة من فيروس كورونا المستخرج من الخفافيش.

وفي المقابل شي تشينغ لي رفضت الاتهامات بتلاعبات جينية خطيرة، كان قد وجّهها خصوصاً بعض المسؤولين الأميركيين الجمهوريين للمختبر، مؤكدة أنها لم تُجرِ يوماً تجارب "اكتساب وظيفي" تهدف إلى زيادة ضراوة فيروس معيّن.

وفي الأسابيع الأخيرة، عاد الحديث في الولايات المتحدة عن نظرية حصول حادث في مختبر في ووهان أدى إلى تسرّب الفيروس.

وهي نظرية لطالما نفاها معظم الخبراء بشكل قاطع. وتتكثّف الدعوات في الأوساط العلمية لإجراء تحقيقات معمّقة أكثر.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا في أيار أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى مضاعفة جهودها للكشف عن مصدر الوباء، مندداً بانعدام التعاون والشفافية من جانب بكين.
مصدر : وكالات
رقم : 938174
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