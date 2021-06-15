لبنان: اضراب رمزي للفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان رفضًا لممارسات الاحتلال

أهالي المخيم اقفلوا صباحًا لعدة ساعات رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية على الشرفات والمباني كما بثوا الاناشيد الثورية في ارجاء المخيم، تعبيرًا عن تضامنهم مع أهلهم في فلسطين المحتلة ورفضهم لكل انواع الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال بحقهم.



واعتبر اللاجئون أن هذا اليوم هو يومًا لحماية الأقصى ودعوا للتصدي بكل قوة لاستفزازات المستوطنين في المدينة المقدسة والوقوف سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بالمسجد الأقصى.



كما أكد اللاجئون أن المقاومة ستفشل كافة مخططات الحكومة الصهيونية المتطرفة، كما أفشلت مخططات حكومة نتنياهو السابقة في معركة سيف القدس الأخيرة.