علماء البحرين: ندين استهتار النظام بأرواح معتقلي الرأي

وحمل البيان السلطات مسؤولية العواقب الناجمة عن سوء المعاملة والحرمان من العلاج داخل السجون وقالوا في بيانهم”الإهمال الصحي الذي تواترت الشهادات المعتبرة عليه من داخل سجون الجو في ظل وباء كورونا ليحمل السلطة والنظام بأعلى المستويات المسؤولية الكاملة والمحاسبة الشديدة شرعا وقانونا وشعبيا ولا يجوز السكوت عليها بتاتا”.



وفي معرض إشارتهم الى الوضع الصحي لالشيخ عبدالجليل المقداد وصف العلماء الشيخ برمز ديني شامخ وقائد من قادة الشعب الكبار، وإن الإهمال والتعذيب الذي يتعرض له وهو في هذا السن والأمراض التي يعاني منها لينذر بالخطر على حياته التي تعني الكثير لهذا الشعب الوفي الأبي.



وشدد العلماء على ان جوهر الازمة في البحرين هي في أن الشعب ليس له رأي في القرارات التي يتخذها النظام الذي “لا يهمه ما يصيب الشعب مادام مترفوه في عالم آخر يعيشون ويظنون أنهم بمنأى عما يجري”.



ودعا العلماء عموم الشعب “لإنكار المنكرات التي تمارسها السلطة وتعاطيها اللامسؤول مع هذه الجائحة واحتجازها لأحرار الشعب ورموزه وعلمائه كرهائن سياسيين في أقبية العذاب والإهمال الصحي”.



فإنه إن لم ننه عن المنكر فلن ينفعنا الدعاء لله عز وجل، ففي الحديث الشريف: “لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم”.