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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 16:09

إرتفاع حجم التجارة بين إيران والإمارات إلى 20 مليار دولار

إرتفاع حجم التجارة بين إيران والإمارات إلى 20 مليار دولار
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء بمراسم إزاحة الستار عن كتاب "دليل التجارة والأعمال في الإمارات"، أوضح فرزانكان أن قيمة التجارة بين البلدين تبلغ حاليا 15 مليار دولار.

ونوه هذا المسؤول التجاري، بأن كلا الجانبين (إيران والإمارات) يرغبان في زيادة الصادرات والاستيراد، وبما يتيح لهما في ظل الخطط المحددة بلوغ قيمة الـ30 مليار دولار في مجال التبادل التجاري بحلول العام 2025.

يذكر أن الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية، تشير إلى أن حجم الصادرات والاستيراد في البلاد خلال العام الإيراني الماضي بلغ 145 مليونا و700 ألف طن، وبواقع 73 مليار دولار؛ وأن قيمة الصادرات بلغت 34 مليارا و256 مليون دولار مقابل الواردات التي سجلت 38 مليارا و400 مليون دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 938197
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