النائب هاشم: بري أكثر من ينادي بالتزام الاصول الدستورية

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، الى أنه" فيما نحن في حاجة إلى لغة هادئة لتخفيف التوترات وفتح الباب أمام كل ما قد يساعد لتسهيل تشكيل الحكومة نرى بيانات ومواقف تزيد الأمور تعقيداً".



ولفت في حديث تلفزيوني، الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بواجبه الوطني وهو أكثر من ينادي بالتزام الاصول الدستورية للوصول إلى تشكيل حكومة وحفظ مصلحة اللبنانيين، معتبرا أن البعض يحاول خلق أعراف جديدة هي أبعد ما يكون من الدستور فيما المهم ان يلتقي المعنيون بتشكيل الحكومة بدل الاستمرار في تقاذف المسؤولية ورمي التهم جزافاً.