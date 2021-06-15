محافظ المهرة يدين انشاء منشآت عسكرية سعودية في المحافظة

واستنكر المحافظ القعطبي الممارسات التعسفية من قبل الإحتلال السعودي وما يقوم به من اعتقالات وملاحقة لأبناء المهرة والشخصيات المناهضة للاحتلال.



وأشار إلى تزايد جرائم الاعتقالات من قبل ميليشيات الإحتلال بحق الكثير من أبناء المحافظة وتعرضهم للتعذيب.



وحذر المحافظ الفرجي، من تمادي الاحتلال السعودي وأدواته في تنفيذ مخططاته الإجرامية و نهب الثروات وتعطيل الخدمات والمؤسسات وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء المهرة، معتبرا ما يمارسه الاحتلال السعودي، تدخلاً سافراً في الشأن اليمني.



ودعا الفرجي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال السعودي. وحث أبناء المحافظة على التنبه للمخططات التآمرية لدول الاحتلال.



كما دعا قبائل المهرة، إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف للتصدي للمخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.



وكانت وسائل إعلام تداولت صوراً جوية كشفت الاستحداثات والمنشآت العسكرية التي نفذتها القوات السعودية في مطار الغيظة الدولي، وبينت تواجد عدد من المروحيات التابعة للقوات الجوية السعودية في مدرج المطار، ومعسكراً حديثاً تابعاً لها بالقرب منه.