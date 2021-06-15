مسؤول قضائي: الشعب الايراني سيسطر ملحمة اخرى في الانتخابات

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، اعتبر اسماعيلي، الانتخابات بانها بمثابة احقاق الحق وقال: ان عدم الحضور في الانتخابات هو مطلب العدو ومن شانه الحاق الضرر الا ان الشعب الايراني اثبت دوما بانه يسطر الملاحم في احباط مآرب العدو وله اليد الطولى في بث اليأس لدى اعداء الدولة والثورة وسيسطر ان شاء الله ملحمة اخرى بحضوره المكثف والواعي في هذه الانتخابات يوم الجمعة من الاسبوع الجاري.



واشار المتحدث باسم جهاز القضاء الى تصريحات قائد الثورة في دعوة الشعب للمشاركة في الانتخابات واضاف: اننا ندعو جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات.



وقال اسماعيلي: ما يبعث على الاسف ان هنالك دولا تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية مثل كندا التي تقوم باجراء غير قانوني بحرمانها الرعايا الايرانيين المقيمين لديها والبالغ عددهم نحو 500 الف شخص من حقهم الطبيعي وتجبرهم على الذهاب الى الدول الجارة للادلاء بصوتهم.



وستجري الانتخابات الرئاسية الايرانية يوم الجمعة 18 حزيران /يونيو الجاري والتي يتنافس فيها 7 مرشحين وهم: ابراهيم رئيسي، عبدالناصر همتي، علي رضا زاكاني، محسن رضائي، سعيد جليلي، محسن مهر علي زادة، امير حسين قاضي زادة هاشمي.



*ملفات الفساد الاقتصادي اولوية لجهاز القضاء



وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر اسماعيلي البت في ملفات الفساد الاقتصادي اولوية للسلطة القضائية واكد بان هذه الوتيرة مستمرة مادام الفساد موجودا، لافتا في الصدد الى اصدار بعض الاحكام ضد المفسدين الاقتصاديين.



كما لفت الى انه تم بجهود السلطة القضائية اعادة تشغيل 2000 وحدة انتاجية معطلة بسبب ملفات قضائية في العاصمة طهران ومختلف انحاء البلاد.



*قضية الطائرة الاوكرانية



وفي الرد على سؤال حول ملف الطائرة الاوكرانية قال: اننا وفيما يتعلق بهذا الملف وما اعلن نقلا عن مسؤولاين اوكرانيين، نعلن مجددا بان المرجع المؤهل للبت في هذه القضية هو القضاء الايراني حيث جرى البت بصورة فنية ودقيقة وخبرائية وشاملة وتم رفع لائحة الاتهام الخاصة بالملف الى المحكمة وستعقد جلساتها قريبا ان شاء الله تعالى.



وحول موضوع تسديد الغرامة لذوي الضحايا الجاري قبل صدور قرار المحكمة قال: ان من الاجراءات الجيدة لجهازنا القضائي تسديد الغرامة قبل اصدار الحكم، اذ يمكن في اطار القوانين تسديد 50 بالمائة او حتى 100 بالمائة من الدية او الغرامة في البداية في بعض الحوادث قبل صدور قرار المحكمة.



يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية كانت قد اسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي اثر اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني" جنوب العاصمة طهران يوم 8 كانون الثاني/يناير عام 2020 ، ما ادى الى مصرع جميع ركابها الايرانيين البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيين.



