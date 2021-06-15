الصومال.. مصرع 15 شخصا بهجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش

وقال مصدر أمني أن انتحاريا فجر نفسه داخل معسكر للجيش الصومالي بجنوب غرب العاصمة مقديشو.



وجاء هذا الهجوم بعد يوم من إعلان الجيش عن مقتل 50 عنصرا من "حركة الشباب" المتمردة، في عمليات نفذها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، في الـ48 ساعة الأخيرة.