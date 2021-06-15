مسجدي: نحن بانتظار موافقة العراق على إلغاء التأشيرات بين البلدين

وأضاف مسجدي لوكالة إرنا اليوم الثلاثاء: نحن دخلنا في مفاوضات مع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" حول إلغاء التاشيرات، وقد شكلت لجنة مشتركة بهذا الصدد؛ تخللت اجتماعاتها مباحثات عديدة وصولا إلى اتفاق ثنائي قيد الصياغة حاليا، وسيتم الإعلان عنه بعد توقيعه من جانب بغداد.



كما أشار إلى الاتفاق الذي أبرمته طهران وبغداد خلال فترة رئاسة وزراء "عادل عبد المهدي" حول إلغاء سمات التأشيرات بالنسبة لرعايا البلدين.



وأضاف: لقد حان الوقت اليوم لإعداد اتفاق مشترك حول إلغاء التاشيرات، لا يقتصر على زيارات الأربعين فقط، وإنما سيكون قرارا مستديما وشاملا، وقد أرسلنا مذكرة بهذا الصدد إلى الحكومة العراقية بانتظار موافقتها والتوقيع عليها.