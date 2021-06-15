كورونا في العراق... 4618 إصابة جديدة وتماثل4137 حالة للشفاء

وقالت الوزارة في بيان،إنها "سجلت 4618 حالة إصابة جديدة، مقابل 4137 حالة للشفاء، و 26 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 27488 شخصًا للقاح كورونا في عموم العراق خلال يوم واحد".