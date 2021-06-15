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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 20:35

كورونا في العراق... 4618 إصابة جديدة وتماثل4137 حالة للشفاء

كورونا في العراق... 4618 إصابة جديدة وتماثل4137 حالة للشفاء
وقالت الوزارة في بيان،إنها "سجلت 4618 حالة إصابة جديدة، مقابل 4137 حالة للشفاء، و 26 حالة وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 27488 شخصًا للقاح كورونا في عموم العراق خلال يوم واحد".
مصدر : وكالات
رقم : 938238
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