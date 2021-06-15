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الثلاثاء 15 حزيران 2021 ساعة 20:38

'سلفا كير' يشدد على إحلال عملية 'سلام السودان' مع الحركات المسلحة

جاء ذلك لدى استقبال سلفا كير وفد الحكومة السودانية التفاوضي، برئاسة شمس الدين كباشي، بالقصر الرئاسي في العاصمة جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني، عقب تعليق التفاوض إلى أجل غير مسمى.

وأوضح قلواك، في تصريحات إعلامية، وفقا للمصدر ذاته، أن "الوفد أطلع الرئيس سلفا كير على مجريات عملية المفاوضات مع الحركة الشعبية- شمال، وما وصلت إليه".

وأشار إلى أن "الطرفين وصلا إلى مراحل متقدمة في العملية السلمية، إلا أن الوساطة رأت رفع الجلسات لإتاحة الفرصة للوفدين المتفاوضين لإجراء مزيد من المشاورات".

وقال إن "الرئيس سلفا كير جدد التزام دولة الجنوب بدفع السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا ضرورة عودة الأطراف لعملية السلام حتى يتم طي صفحة الحرب للأبد".

من جانبه، أكد عضو وفد الحكومة السوداني المفاوض، يوسف آدم الضي، وفق المصدر عينه، "التزام حكومة الفترة الانتقالية بالسير قدما نحو تحقيق السلام بقلب مفتوح ومن دون أي أجندة".

وفي وقت سابق اليوم، قررت وساطة جوبا للسلام في السودان، رفع جلسات التفاوض بين حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية- شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى أجل غير مسمى، للمزيد من الحوار والتشاور حول نقاط الاختلاف.

ومن أبرز القضايا الخلافية، بحسب وسائل إعلامية سودانية، الترتيبات الأمنية، والحكم والإدارة، والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنظام القضائي، وعلاقة الدين بالدولة.‎

وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/ حزيران 2011.

وفي 26 مايو/ أيار الماضي، انطلقت في جوبا جلسة مفاوضات إجرائية بين الحكومة والحركة، تلاها جلسات تفاوض مباشرة.

ووقعت الخرطوم اتفاقًا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يشمل حركتين مسلحتين إحداهما يقودها الحلو والأخرى حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور التي تقاتل في دارفور غربي السودان.‎
مصدر : وكالات
رقم : 938241
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