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الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 07:27

المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران

المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن "المرشح للانتخابات الرئاسية محسن مهر علي زاده، أبلغ وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بإنسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة من هذا الاسبوع".

وبذلك يكون المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده أول مرشح يعلن إنسحابه من سباق الانتخابات، وستكون المنافسة بين ستة مرشحين هم "السيد ابراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، وعبد الناصر همتي".

وأشارت مواقع إخبارية مقربة من الإصلاحيين إن الأحزاب الإصلاحية مارست ضغوطاً على المرشح محسن مهر علي زاده لسحب ترشحه من سباق الانتخابات لصالح المرشح الآخر عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي السابق.
رقم : 938311
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