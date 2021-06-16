الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 07:39

السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة

السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
وذكر الناشطون ووسائل إعلام الكترونية، إن "السلطات السعودية أعدمت فجر اليوم مصطفى آل درويش بتهمة الخروج على ولي الأمر ( أي المشاركة في مظاهرة)".

ووصف ناشطون حقوقيون النظام السعودي بـ"الداعشي" الذي أوغل في دماء الأبرياء وهو مسؤول عن عشرات بل مئات آلاف الجرائم الوحشية، ويختار ضحاياه من المسلمين.

على الرغم من الأمر الملكي الذي قضى بإيقاف إعدام القاصرين في السعودية، إلّا أن السلطات أصرّت على تصفية الشاب مصطفى آل درويش من أهالي جزيرة تاروت في القطيف، بتهمة "الخروج على ولي الأمر" وفق ما أعلن بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية. وهو ما لا ينسجم مع عمره حين حصل الاعتقال، إذ تؤكد المعلومات أنه كان قاصرًا في ذلك الوقت.

وتعتمد السلطات القضائية السعودية على الاعترافات كأدلة رئيسة في المحاكمات، فيما تقول منظمات حقوقية دولية إن السلطات تقوم بتعذيب المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف تحت الإكراه.

المُعارض السعودي البارز الدكتور فؤاد ابراهيم كتب على حسابه على موقع "تويتر" معلّقًا على النبأ أن "الشاب مصطفى آل درويش اعتقل ضمن باقة من الاتهامات المعلبة شملت عشرات من الذين خرجوا في مسيرات سلمية في حراك 2011 فقضوا بالرصاص في الشارع أو بالسيف".

وأكد أن "صورة النظام ستبقى حالكة ولو أنفق ما في الارض ذهبا لتلميعها أمام العالم، ولا يزيد الناس الا بصيرة ووعيا بأن هذا نظام جدير بالأفول، لافتًا الى أن هذا النظام الدموي أعدم حتى اليوم 844 شخصا منذ تولي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح ابراهيم أن مصطفى آل درويش كان في سن السابعة عشرة حين اعتقاله وتاليًا الحكم عليه، يعني أنه كان قاصرًا"، لكن النظام السعودي لا يفرّق بين قاصر وغير قاصر.

من جهتها ندّدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالحكم الذي صدر بحق آل درويش وبتنفيذه من قبل السلطات السعودية على الرّغم من المناشدات التي أطلقتها مع منظّمات عدّة لثنيها عن ذلك.
رقم : 938314
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
16 حزيران 2021
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
15 حزيران 2021
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
15 حزيران 2021
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
15 حزيران 2021
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
15 حزيران 2021
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
15 حزيران 2021
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
14 حزيران 2021
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
14 حزيران 2021
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
14 حزيران 2021
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
12 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود