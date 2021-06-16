أحدث العناوين :
أول تعقيب من حماس على القصف ‘‘الإسرائيلي‘‘ في غزة
الحوثي يدين تصريحات غريفيث حول وقف إطلاق النار في اليمن
سادات لاري: الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري لإجراء الانتخابات
رسالة صالحي على أعتاب الانتخابات الرئاسية
طائرات حربية صهيونية تقصف مواقع المقاومة جنوب قطاع غزة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
27 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالقدس
وقفة احتجاجية بإب تضامنا مع القدس والشعب الفلسطيني
جزيرة ميون اليمنية.. ومقاومة السعودية الإماراتية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
16 June 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 08:45
طائرات حربية صهيونية تقصف مواقع المقاومة جنوب قطاع غزة
وأفادت إذاعة حركة "حماس" في غزة بأن طيران الاحتلال هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.
وهذه هي الضربة الصهيونية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.
مصدر :
وكالات
رقم :
938321
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
16 حزيران 2021
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
15 حزيران 2021
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
15 حزيران 2021
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
15 حزيران 2021
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
15 حزيران 2021
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
15 حزيران 2021
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
14 حزيران 2021
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
14 حزيران 2021
عراقجي: اميركا تستهدف كل الايرانيين باجراءات حظرها الهمجية
14 حزيران 2021
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
12 حزيران 2021
أحدث العناوين
أول تعقيب من حماس على القصف ‘‘الإسرائيلي‘‘ في غزة
الحوثي يدين تصريحات غريفيث حول وقف إطلاق النار في اليمن
سادات لاري: الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري لإجراء الانتخابات
رسالة صالحي على أعتاب الانتخابات الرئاسية
طائرات حربية صهيونية تقصف مواقع المقاومة جنوب قطاع غزة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
27 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالقدس
وقفة احتجاجية بإب تضامنا مع القدس والشعب الفلسطيني
جزيرة ميون اليمنية.. ومقاومة السعودية الإماراتية
4 قتلى نتيجة إطلاق نار جماعي في ولاية شيكاغو الأمريكية
'سلفا كير' يشدد على إحلال عملية 'سلام السودان' مع الحركات المسلحة
أول زيارة لأردوغان إلى قره باغ.. وهذه إنجازاتها
كورونا في العراق... 4618 إصابة جديدة وتماثل4137 حالة للشفاء
مسجدي: نحن بانتظار موافقة العراق على إلغاء التأشيرات بين البلدين
الصومال.. مصرع 15 شخصا بهجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش
التزموا بالقانون الدولي بدلاً من تقديم الوعظ للآخرين
الادميرال سياري: الجيش استخدم كل امكانياته لمكافحة كورونا
مسؤول قضائي: الشعب الايراني سيسطر ملحمة اخرى في الانتخابات
أبرز التطورات في القدس المحتلة 15-6-2021
الأكثر قراءة
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
ايران تلغي تأشيرات الدخول مع العراق
صنعاء : جمع تبرعات بقيمة 83 مليون ريال دعما لفلسطين
اليمن.. أنباء عن انفجار كبير يهز مأرب
أبوعبيدة: القسام وقيادة المقاومة تحذر من مغبة المساس بالأقصى
جنين تشيع شهدائها وتعيد بوصلة المقاومة
الحوثي يعرض صفقة للإفراج عن معتقلي حماس في السعودية
قمة بايدن وبوتين تناقش قضايا تؤثر على علاقات البلدين
مسيرة ‘‘الأعلام‘‘ الصهيونية ودعوات للاصطدام معها
الاستخبارات العراقية: القبض على ١٨ متهما بقضايا إرهابية
رسالة شكر وتقدير من هنية لأمين عام مجمع التقريب
الشرطة الفرنسية تكشف عن تطورات في حادثة صفع ماكرون
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
جيش الاحتلال: حماس حاولت إسقاط طائرة حربية إسرائيلية
الاحتلال منع الأذان في الحرم الإبراهيمي 250 مرة منذ بداية العام
معربوني لإسلام تايمز: اهتمام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميون اليمنية يخفي وراءه اهتماماً صهيونياً
إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين جنوب جنين
الحشد الشعبي يستعد لإستعراض مهيب بذكرى تأسيسه
الأخبار الساخنة
إطلاق حملة "لا للإبعاد عن الأقصى" رفضا لسياسة الاحتلال
سوريا: ادعاءات مجموعة السبع تأتي للتغطية على رعاية الجماعات الإرهابية
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
المرشح السوري مرعي: مهما كانت نتيجة الانتخابات السورية سوف أقبل بها
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
إخترنا لکم
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود