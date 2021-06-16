طائرات حربية صهيونية تقصف مواقع المقاومة جنوب قطاع غزة

وأفادت إذاعة حركة "حماس" في غزة بأن طيران الاحتلال هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.



وهذه هي الضربة الصهيونية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.