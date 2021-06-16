سادات لاري: الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري لإجراء الانتخابات

وأكدت سيما سادات لاري ،اليوم الاربعاء، على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية خلال الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها يوم الجمعة 18 حزيران الجاري واكدت : بناء على ذلك، يجب مراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية المعلنة بجدية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني إن لجنة الانتخابات بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أعدت البروتوكولات الصحية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة من أجل ضمان صحة الناخبين ومديري الانتخابات.



واضافت لاري: نظرا لخطر التجمعات و تفشي فيروس Covid 19 فمن الضروري أن يمتنع المواطنون عن الحضور في أي تجمع يتم فيها انتهاك البروتوكولات الصحية.