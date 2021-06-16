الحوثي يدين تصريحات غريفيث حول وقف إطلاق النار في اليمن

وكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة في تغريدة عبر "تويتر": "غريفيث أبقاه العدوان فارس يسابق خارج المضمار، حتى ذهب لإيقاف جريمتي العدوان والحصار على الشعب اليمني، من شاقوص (نافذة) تنضير الناشطين، تاركا الحلول الجدية والواقعية التي لا تقبل تعليب جرائم انتهاك القانون والأعراف الدولية للمساومة بها، وتقديمها كحلول سحرية تنسي نتن جرائم انتهاكها".وكان غريفيث اتهم أنصار الله في جلسة لمجلس الأمن الدولي، برفض وقف إطلاق النار على صعيد البلاد وبدء مفاوضات سلام "إلا بعد التوصل لاتفاقات حول استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء، المدينة الخاضعة لسيطرتهم".