روحاني يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أكد روحاني أهمية المشاركة في الانتخابات ، معتبرا انها تساهم في تقرير مصير البلاد ، وتعزز قوة النظام الاسلامي الجمهوري.



وفي جانب آخر من كلمته تطرق روحاني الى جهود حكومته لتحسين اوضاع البلاد خلال الثماني سنوات الاخيرة وخصوصا السنوات الثلاث الماضية حيث تواجه البلاد تشديد الحظر الامريكي والحرب الاقتصادية اضافة الى تداعيات انتشار فيروس كورونا ، وموضوع الجفاف الذي تشهده البلاد خلال هذا العام ، مؤكدا ان هذه المواضيع ستشهد انفراجا في المدة المتبقية لحكومته وهي شهران تقريبا.