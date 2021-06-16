الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 11:26

روحاني يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

روحاني يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية
وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أكد روحاني أهمية المشاركة في الانتخابات ، معتبرا انها تساهم في تقرير مصير البلاد ، وتعزز قوة النظام الاسلامي الجمهوري.

وفي جانب آخر من كلمته تطرق روحاني الى جهود حكومته لتحسين اوضاع البلاد خلال الثماني سنوات الاخيرة وخصوصا السنوات الثلاث الماضية حيث تواجه البلاد تشديد الحظر الامريكي والحرب الاقتصادية اضافة الى تداعيات انتشار فيروس كورونا ، وموضوع الجفاف الذي تشهده البلاد خلال هذا العام ، مؤكدا ان هذه المواضيع ستشهد انفراجا في المدة المتبقية لحكومته وهي شهران تقريبا.
مصدر : وكالات
رقم : 938356
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
16 حزيران 2021
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
16 حزيران 2021
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
16 حزيران 2021
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
15 حزيران 2021
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
15 حزيران 2021
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
15 حزيران 2021
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
15 حزيران 2021
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
15 حزيران 2021
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
14 حزيران 2021
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
أسرار الرفض الأمريكيّ والغربيّ لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة؟
14 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن