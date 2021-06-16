الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 12:31

إثيوبيا ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

إثيوبيا ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة
وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا “ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل”.

وأشارت إلى أن السلطات الإثيوبية ترى أن “التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل”.

وكانت الدول العربية دعت يوم الثلاثاء خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزراء الخارجية العرب أن “الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، وأعربوا عن رفضهم “أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل”.

وطالب الوزراء إثيوبيا “بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد”.
مصدر : وكالات
رقم : 938362
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
16 حزيران 2021
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
16 حزيران 2021
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
16 حزيران 2021
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
16 حزيران 2021
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد
15 حزيران 2021
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
التعاون الاستخباراتي الأمريكي - السعودي في اليمن
15 حزيران 2021
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
آخر صيحات التطبيع.. الإمارات تحرض على المقاومة
15 حزيران 2021
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
قمع حرية الرأي والتعبير في السعودية.. معرض حقوقي عالمي يستعرض جرائم نظام آل سعود
15 حزيران 2021
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
حملة المرشح زاكاني تنفي إنسحابه من الانتخابات الإيرانية
15 حزيران 2021
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
روحاني: ‘‘دنا‘‘ دليل على استمرار مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش
14 حزيران 2021
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
كيف بدد فوز الأسد الآمال الأمريكية؟
14 حزيران 2021
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
"إسرائيل" تواصل إعدام الفلسطينيين في الشوارع.. أين يكمن سر الخلاص الفلسطينيّ؟
14 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
جولة جديدة من الأزمة السياسية في تونس؛ الخلفيات والأبعاد