مسؤول إيراني: الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر السبت

وقال موسوي ،في تصريح له اليوم الاربعاء، بهذا الصدد: لقد كنا في لجنة الانتخابات سابقا نستلم تقارير المراكز الانتخابية التي كانت في صلة مباشرة مع وزارة الداخلية ودوائر المحافظات والنواحي، ومن ثم نصل الى حصيلة نهائية مع مجلس صيانة الدستور حول الاعداد الواردة من المراكز الانتخابية.



واضاف قائلا: اما في هذه الدورة من الانتخابات فان نتائج المراكز الانتخابية ترسل بالتزامن معا الى وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور وبالتالي يمكننا الوصول بصورة اسرع الى حصيلة ونتيجة نهائية.



وتابع موسوي: ان توقعاتنا هي ان نتمكن من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر السبت القادم.



يذكر ان انتخابات رئاسة الجمهورية ستجري يوم الجمعة 18 حزيران/يونيو من الساعة 7 صباحا حتى الساعة الـ 12 مساء وبالتزامن معها تجري انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا زاكاني، نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي.



وكان المرشح محسن مهر علي زادة قد اعلن صباح اليوم الاربعاء انسحابه من خوض المنافسة الانتخابية وابلغ وزارة الداخلية بقراره هذا.