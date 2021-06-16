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الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 15:16

الصين: لا تهاون مع أي تدخل أجنبي في قضايا تايوان

الصين: لا تهاون مع أي تدخل أجنبي في قضايا تايوان
قالت حكومة تايوان، التي تطالب بكين بالسيادة عليها، إن 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تشمل مقاتلات وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية أمس (الثلاثاء).

يأتي ذلك بعد أن أصدر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بياناً مشتركاً يوم الأحد انتقدوا فيه بكين بسبب مجموعة من القضايا، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وهي تعليقات وصفتها الصين «بالافتراء».

وقال ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، رداً على سؤال في مؤتمر صحافي عما إذا كان النشاط العسكري يرتبط ببيان مجموعة السبع إن حكومة تايوان تتحمل مسؤولية التوترات.

وتعتقد الصين أن حكومة الجزيرة تعمل مع دول أجنبية من أجل الحصول على استقلال رسمي.

وقال ما: «لن نتهاون مطلقاً مع محاولات السعي للاستقلال أو مع التدخل السافر في شؤون تايوان من جانب قوى أجنبية لذا كان من الضروري الرد بقوة على أعمال التواطؤ هذه».

وحدث التوغل في اليوم نفسه الذي قالت فيه البحرية الأميركية إن مجموعة حاملة الطائرات رونالد ريجان دخلت بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال مسؤول بارز مطلع على خطط تايوان الأمنية إن المسؤولين يعتقدون أن الصين كانت توجه رسالة للولايات المتحدة أثناء مرور مجموعة حاملة الطائرات في قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين وتؤدي إلى بحر الصين الجنوبي.
مصدر : وكالات
رقم : 938377
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