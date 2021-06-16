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الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 15:24

إيران تسجل 129 وفاة جديدة بكورونا

إيران تسجل 129 وفاة جديدة بكورونا
وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاء 16 حزيران/يونيو)، عن تسجيل عشرة آلاف و487 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و60 الفا و135 شخصا.

وأضافت أن 1315 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و346 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و696 ألفا و434 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 21 مليونا و941 الفا و648 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 4 ملايين و 364 الفا و228 أشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 878 الفا و694 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 5 ملایین و242 الفا و922 جرعة.
مصدر : وكالات
رقم : 938378
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