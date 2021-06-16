السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران

وأضاف السيد الخامنئي في خطاب له بثه التلفزيون الإيراني مع قرب اجراء الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، إن "هدف الأعداء هو ابتعاد الشعب الإيراني عن نظام الجمهورية الإسلامية، والشعب الإيراني كان يشارك دائماً في الانتخابات ويفشل كل مخططات الأعداء".



وبين إن "المترددين في المشاركة بالانتخابات شريحة ضعيفة ولا تشكل نسبة مهمة، والرئيس المنتخب بأعلى أصوات الشعب سيمنح الثقة الكافية لمواجهة التحديات".



ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن "بعض الدول التي تديرها قبيلة ولاتعرف الفرق بين صندوق الفاكهة وصندوق الانتخاب تموّل فضائيّات لاتتوقف عن القول بأنّ: "انتخابات إيران غير ديمقراطية!".



ودعا السيد الخامنئي الشباب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات بقوة والمساهمة في تحفيز الناس على التصويت، منوهاً إن "شعبنا مقتدر وعظيم وبلدنا قوي ولديه قدرات واسعة، وأصبحنا من ضمن البلدان الخمسة التي تنتج لقاح ضد فيروس كورونا".



وتابع قائد الثورة الإسلامية إن "الشعب الإيراني سيشارك في الانتخابات ويعطي النظام السياسي مزيداً من القوة".