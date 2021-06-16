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الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 18:34
الصحة العراقية تسجل 5139 اصابة جديدة بكورونا
وسجلت الوزارة 5139 حالة إصابة و19 حالة وفاة وعدد حالات الشفاء 3779 حالة.
أما مجموع الذين تلقوا اللقاح فبلغ 738 الفاً و557 شخصاً.
مصدر :
وكالات
رقم :
938390
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