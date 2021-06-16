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الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 18:44

فرنسا ترفع حظر التجول كلياً

فرنسا ترفع حظر التجول كلياً
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستيكس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلغاء إجبارية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة، إلا في حالات استثنائية منها في التجمعات والأسواق وطوابير الانتظار، والأماكن المزدحمة، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس، وفقا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

كما أعلن عن إلغاء حظر التجوال المفروض ليلا ابتداء من الأحد المقبل، بعد أن كان مقررا أن ينتهي نهاية الشهر الجاري.

هذا وكانت السلطات في فرنسا قد فرضت قيودا صحية مشددة للحد من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد. وبدأت برفع القيود بشكل تدريجي ابتداء من شهر مايو/أيار الماضي بعد تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 5.7 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 110 آلاف حالة وفاة.
مصدر : وكالات
رقم : 938393
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