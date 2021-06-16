جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي

وذكر سعيد جليلي وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني في بيان له إن "إنسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية جاء بهدف الإقبال الشعبي الواسع للمرشح الأخ العزيز السيد إبراهيم رئيسي".



وأكد جليلي إنه سوف يبذل جهوداً كبيرة لمساعدة السيد رئيسي في تشكيل الحكومة الثورية المقبلة وتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، لافتاً إلى أنه "لا ينبغي أن يضيع يوم واحد في طريق هذا الجهاد الشامل والعام من أجل قفزة إيران".



وتابع "ثماني سنوات من عدم الاهتمام بالسلطة الوطنية وتوقف قدرات البلاد لم تجلب سوى المزيد من العقوبات، والتضخم والبطالة غير المسبوق، والأزمات غير المسبوقة في الإسكان والبورصة".