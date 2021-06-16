برلماني ايراني : عودة ايران للالتزام بالاتفاق النووي رهن برفع الحظر تماما

واشار النائب شهریار حیدري، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، الى مفاوضات فيينا، موضحا، ان المفاوضات الجارية بين ايران و 4+1 بمشاركة اميركا بصورة غير مباشرة على اساس رفع او تعليق بعض اشكال الحظر الجائر ضد ايران الا ان اي اتفاق لم ينجز لحد الآن لكن الاتفاق رهن برفع او تعليق جميع اشكال الحظر ومنه المصرفي والتأمين والملاحي والنفطي وغيره.



ونوه الى تصريح مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، خلال اجتماعه مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية مؤخرا، مؤكدا ان ايران اشترطت رفع جميع اشكال الحظر والتفاوض قد جرى وفق هذا الاساس كما ان عراقجي اعلن عن استعداد ايران للعودة الى التزاماتها في الاتفاق النووي عقب رفع جميع اشكال الحظر.



واوضح حيدري، يبدو ان اتخاذ قرارات حول بعض المواضيع مايزال عالقا والاميركيون يتحملون المسؤولية في اتخاذ قرار نهائي والاعلان عن موقفهم حول رفع جميع اشكال الحظر كما ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الشأن ثابت ولايتغير.



واكد انه سيتم اطلاع الشعب على اي اتفاق نهائي يتم التوصل اليه كما ان كبار المفاوضين قدم تقريرا تفصيليا للنواب مؤخرا حول المواضيع التي تم التطرق اليها وقال انه لايمكن الجزم بأن الجولة الاخيرة من المفاوضات ستكون نهائية وينبغي الحذر ان لاتتسم المفاوضات بطبيعة استنزافية.