الشيخ جبري: وحدة المقاومين أعادت إحياء الأمل الفلسطيني

واكد المجتمعون في بيان أن المواجهات الأخيرة بين الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة مع العدو الإسرائيلي أعادت إحياء الحلم الفلسطيني بقوة وثبات، وان الشعب الفلسطيني متمسك بكامل تراب وطنه ومقدساته"، وشددوا على "ضرورة التكامل والتنسيق التام بين كل الفصائل المقاومة لتصعيد المقاومة في مواجهة العدو، وخصوصا أن التجارب أكدت أن المقاومة وحدها الكفيلة بتحقيق النصر وتحرير التراب.



كما أكدوا ضرورة التخلي عن اتفاقيات أوسلو وأي شكل من أشكال الترتيبات الأمنية والسياسية مع العدو، والتي لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى الخسائر والضحايا والمزيد من الاستيطان"، مثمنين "وحدة محور المقاومة الذي يحقق المزيد من الصمود والتقدم وإحراز الانتصارات على حلف العدوان الامبريالي - الصهيوني - الرجعي.