القدس المحتلة نحو معركة جديدة وفصائل المقاومة تتأهب

وكأنها أيام ما قبل سيف القدس تعيد نفسها من جديد فالتوتر عاد لأجواء غزة مع قصف الطائرات الاسرائيلية موقعين يتبعان للمقاومة شرقي خانيونس وغزة، فيما تؤكد المقاومة أن الارباك الليلي والبالونات الحارقة ستستمر.



الاحتلال الاسرائيلي وبعد عملية سيف القدس زاد من حصاره لقطاع غزة كنوع من الضغط على المقاومة التي ردت عليه اليوم باطلاق صاروخين تجرييبين في البحر كتأكيد على جهوزيتها.



الأجواء ما تزال ملبدة بغيوم العدوان الاسرائيلي ومسار الأحداث في الأيام القادمة تحددها حجم الانتهاكات الاسرائيلية والحد الذي سينفذ عنده صبر المقاومة.



لأول مرة منذ نهاية العدوان الاسرائيلي على غزة الذي دخل هدنة الشهر الماضي شنت الطيران الحربي الاسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة.



وجاء ذلك بعد مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة رفضا لمسيرة الأعلام والجولات الاستفزازية للمستوطنين.



جيش الاحتلال زعم ان الغارات الجوية جاءت رداً على إطلاق بالونات حارقة مصدرها قطاع غزة قالت حكومة الاحتلال إنها تسببت بأكثر من عشرين حريقا في حقول مفتوحة بمجتمعات في غلاف غزة.



تفجر الاحداث يمثل أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أن حكومته لن تتسامح مع إطلاق البالونات الحارقة، وسترد إذا أطلقت حماس صواريخ.



الغارات تأتي عقب مسيرة الاعلام رغم ان البالونات الحارقة حدثت قبل المسيرة ما يعني ان حكومة بينيت ارجأت التنفيذ لما بعد المسيرة خشية التداعيات المباشرة للغارات على المسيرة ونتائجها بعد ان حذرت المقاومة الفلسطينية من تجدد الاعمال العسكرية اثر خروج المسيرة في حال المساس بالمقدسات.



الغارات تمثل اول قرار ضد غزة لحكومة بينيت، وتحاول من خلالها اثبات انها قوية وقادرة على اتخاذا القرارات الصعبة.



وزير حرب الاحتلال اجتمع بعد التصعيد في غزة مع عدد من كبار ضباط الجيش، وعدد من المسؤولين الكبار في المنظومة الأمنية.



وخشية من اندلاع مواجهة مسلحة جديدة مع غزة كشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان اتصالات ورسائل جرت مع مصر طلب فيها الاحتلال من القاهرة إقناع حماس بعدم الرد على مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة، وبينت وسائل الاعلام أن المسيرة غيرت مسارها ولم تدخل المسجد الأقصى.



وعلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، على قصف طائرات الاحتلال الإسرائليلي قبل قليل موقعين للمقاومة في مدينة غزة، وجنوب القطاع.



وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: "القصف على قطاع غزة، محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة، وللتغطية على حالة الارباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي بمسيرة الأعلام".



وأضاف قاسم في تغريدة نشرها عبر صفحته على "تويتر": "سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل ارضنا".



وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت موقعين للمقاومة في كل من مدينتي غزة، وخانيونس جنوب القطاع.